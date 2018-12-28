Blackwater'dan tehdit gibi reklam

ABD'nin sivilleri katletmesiyle isim yapan özel güvenlik şirketlerinden Blackwater, Recoil dergisinin Ocak-Şubat 2019 sayısına tam kapak "Geliyoruz" ilanı verdi.. İlandaki ayı pençesi logosu ve 'Geliyoruz' ifadesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme ve Afganistan'daki asker sayısını azaltma kararlarının hemen ardından yapılması şüphelendirdi.

Bölgede kalma taraftarı olan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasını takip eden ilanı değerlendiren uzmanlar, ABD'nin Suriye ve Afganistan'daki anlaşma ve taahhütlerde özelleştirmeye gidebileceğini ileri sürdü.

Şirket içinde yeniden yapılanmaya giderek imajını düzeltmeye çabalayan Blackwater şirketinin adı, "Academi" olarak değiştirilmişti.

Kaynak: Ajanslar