Blinken: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik girişimini yakından takip ediyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde iki ülkenin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm noktasındaki girişimini yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çavuşoğlu ile Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iki bakan arasındaki görüşmede Ukrayna'daki krize ilişkin koordinasyonun genişletilmesi ve NATO'nun bir bütün olarak hareket etmesine yönelik konuların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Blinken, iki ülkenin Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm noktasındaki girişimini not ettiklerini belirtti.

Açıklamaya göre Çavuşoğlu ile Blinken ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ve ABD'nin bu sürece destek olabilmek için atabileceği adımları da değerlendirdi.

İki bakan, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin dinamik bir şekilde devamına yönelik fırsatları da ele aldı.