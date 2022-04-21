Blinken düzensiz göçün engellenmesi için çağrı yaptı

Orta Amerika ülkesi Panama'ya 2 günlük ziyaret gerçekleştiren Blinken, Devlet Başkanı Laurentino Cortizo ile görüşmesinin ardından Panama Kanalı'nın kıyısındaki Playa Bonita otelde, "Göç ve Koruma Konulu Bakanlar Oturumu"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Erika Mouynes, Güvenlik Bakanı Juan Pino'nun da katıldığı yuvarlak masa toplantısında, düzensiz göçü önlemenin yolları, nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayacak kapsayıcı önlemlere ek olarak halkın istikrara kavuşturulması ve COVID-19 sonrası ekonomik toparlanma konuları ele alındı.

Blinken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Bölgenin kalkınması için özel sektöre 2 milyar dolar yatırım yapın." sözlerini anımsattı.

"Amerikalılar Zirvesi'nde düzensiz göçün itici güçlerini ele alacağız, orada ittifakı başka bir düzeye taşımak için bir deklarasyon kabul edeceğiz."

Göçün, birlikte çalışmayı gerektiren ortak ve acil bir sorun olduğunu vurgulayan Blinken, evlerini terk etme kararı alan milyonlarca insanın baskıcı yönetim, yolsuzluk, güvenlik sorunu gibi sebeplerden ötürü bu duruma düştüğünü söyledi.

"Hiçbir ülke düzensiz göç zorluklarına bireysel olarak karşı duramaz"

Blinken, Kolombiya'nın 600 bin Venezuelalı göçmene geçici koruma statüsü verdiğini hatırlatarak, "Hiçbir ülke, düzensiz göç zorluklarına bireysel olarak karşı duramaz, güçlerimizi birleştirerek onlara daha fazla sosyal hizmet sunmak için kaynak ayırmalıyız." dedi.

Mouynes de düzensiz göçle mücadelede 3 hedef belirlediklerini dile getirdi.

"Bölgedeki göç politikalarını kolaylaştıran bir çerçeve üzerinde anlaşmak, ulus ötesi organize suça karşı iş birlikçi çabalarını genişletmek ve düzensizliklerin nedenlerini çözmek için ulusal kalkınmayı artırmalıyız."



Toplantıya bölgedeki 20 ülkeden temsilciler ile çeşitli STK'ler de katıldı.