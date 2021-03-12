ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin eylemlerinden kaygılıyız

Ocak ayında S-400’ler konusunda Türkiye için “sözde müttefik” ifadesini kullanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu sefer de Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’ta uluslararası hukuk çerçevesinde ve garantörlük anlaşmaları kapsamında çıkarlarını korumaya dönük politikasını “provokatif” olarak değerlendirdi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde katıldığı oturumda, Joe Biden yönetiminin dış politika önceliklerini anlatan Blinken, kendisine yönelik sorulara verdiği cevaplarda Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri ve Türkiye’nin bölgedeki sorunların çözümü için Avrupa Birliği ile son dönemdeki girişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye’nin son bir yıl içinde Doğu Akdeniz’deki bazı eylemlerinden kaygı duyduklarını ve Ankara’nın bazı durumlarda ‘Yunanistan’a karşı provokatif eylemlerde bulunduğunu’ savunan Blinken, bir kez daha Türk-Yunan meselesinde Washington’un iki ülke arasında dengeyi gözeten siyasetten uzaklaştığını gözler önüne serdi.

KIBRIS’TA ANGAJMAN MESAJI

Blinken’ın aynı oturumunda, Kıbırs meselesinde doğrudan angajmana gireceklerini belirtmesi de dikkatlerden kaçmadı. Blinken, Türkiye’nin mevcut, iki devletli çözüm politikasının aksine, “Kıbrıs’ı iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz” değerlendirmesini yaptı. ABD’nin diplomasisiyle Kıbrıs müzakereleri konusuna doğrudan angaje olacağını belirten Blinken, “Bu çabalarda doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 08:49