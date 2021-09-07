Blinken rehin iddialarını yalanladı
Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, burada yaptığı açıklamada Afganistan'da ABD'lilerin rehin tutulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.
Amerika 07.09.2021, 21:01
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulundu.
Blinken, Taliban'ın Afganistan'dan ayrılmaya çalışan uçakların havalanmasına izin vermediği ve insanları orada rehin tuttuğu iddialarına ilişkin bir soruya, herhangi bir "rehine türü" durumdan haberdar olmadığı şeklinde yanıt verdi.
Blinken, "Taliban'ın, elinde geçerli bir belgeye sahip olanların çıkışını reddetmediğini anlıyorum ancak geçerli belgeleri olmayanların bu noktada ayrılamayacağını söylediler. Bütün bu insanlar bir araya toplandığından, bu, uçakların kalkmasına izin verilmediği anlamına geliyor." dedi.
Kaynak: AA
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