Bloomberg: Twitter çalışanları şirkete dava açtı

Reuters'ın Bloomberg'e dayandırdığı habere göre, Twitter'a San Francisco Federal Mahkemesi'nde, Elon Musk'ın işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkarma planı nedeniyle dava açıldı.

Twitter çalışanları raporda şirketin federal ve Kaliforniya yasalarını ihlal ederek yeterli bildirimde bulunmadan işçileri işten çıkardığını söyledi.

Çalışanlara işten çıkarmalarla ilgili mesaj gönderildi

ABD basınında yer alan haberlere göre, Twitter yönetimi konuya ilişkin çalışanlara bir e-posta gönderdi.

Söz konusu e-postada cuma sabahından başlayarak çalışanların istihdam durumları hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.

Bu eylemin şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz" ifadesi kullanıldı.