BM Zirvesi'nin toplandığı New York'ta Kovid-19 paniği

Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmak için New York'ta bulunan, aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun heyetinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bolsonaro, bu yıl 76'ncısı düzenlenen BM Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için New York'a gelen 100'den fazla lider arasında yer alıyor.

ABD, BM Zirvesi'nin salgının hızla yayılacağı bir etkinlik olacağı endişesi taşırken, aşı karşıtı olarak bilinen Bolsanaro'nun BM heyetinde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Diplomatik kaynaklar, heyetteki kişinin Bolsanaro ile temasının olmadığını ve şu an karantinada bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bolsanaro ve heyeti, New York kentinin restoranlar gibi kapalı alanlarda uygulanan aşı zorunluluğu kuralı nedeniyle sokakta ayakta pizza yerken görüntülendi.