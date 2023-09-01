"BMGK reformu 30 yıldır ilerleme kaydedemiyor"

Arnavutluk'un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ferit Hoxha, "BM Güvenlik Konseyi reformu 30 yıldır ilerleme kaydedemiyor." dedi.

Hoxha, Arnavutluk'un ikinci kez BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığı'nı devralması hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eylül ayında New York'a bir ziyaret gerçekleştirme ihtimali bulunduğuna işaret eden Hoxha, bunun, Zelenskiy'nin New York'a ilk ziyareti olacağını kaydetti.

BMGK reformunun neden hala gerçekleşmediği yönünde bir soruya ise Hoxha, ulusal kapasitesi bağlamında bu durumu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Hoxha, her vetonun BMGK'yi "rehine aldığını", bu nedenle kurumun görevini gerektiği gibi yerine getiremediğini söyledi.

Bunun nasıl çözüleceğini bilmediğini aktaran Hoxha, "BM Güvenlik Konseyi reformu 30 yıldır ilerlemeye kaydedemiyor." diye konuştu.

Üye ülkelerin temel sorunları çözme konusunda anlaşma sağlayamadığına işaret eden Hoxha, "Bu zor bir durum ancak diplomaside de her şeyin aniden olmadığını biliyoruz. Bazen en beklenmedik zamanda gelişmeler olabiliyor." açıklamasında bulundu.

Ülkesinin bu yönde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Hoxha, "Ancak kesin olan bir şey var ki o da BMGK en iyi dönemini geçirmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Hoxha, bu durumun ise dünyada "bölünmüş bir BMGK" yansımasına yol açtığını, BMGK'nin birlik içinde hareket edebildiğinde sorun çözebildiğini ve hayat kurtardığını savundu.