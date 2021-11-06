Boeing 737 max davasında yeni gelişme

Delaware Yüksek Mahkemesinde varılan anlaşmada Boeing, bir yıl içinde, havacılık, uzay, mühendislik ve ürün güvenliği alanlarında tecrübe sahibi bir yönetim kurulu başkanı seçmeyi kabul etti.

Öte yandan anlaşma ile Boeing Yönetim Kurulu'nun güvenlik alanında tecrübe sahibi en az 3 yöneticiyi sürekli olarak bulundurması zorunlu kılındı.

Anlaşmaya ile Boeing yöneticileri, şirket tüzüğünün CEO ve yönetim kurulu başkanlığı pozisyonlarını ayıracak şekilde değiştirilmesinde de karar kıldı.

Bunun yanı sıra Boeing’den güvenlik uygulamalarında yaptığı iyileştirmeler hakkında da her yıl kamuya rapor sunması istendi.

Müşterek dava sahipleri New York Eyalet Denetçisi Thomas P. DiNapoli ve Colorado İtfaiye ve Polis Emeklilik Derneği, anlaşmanın onaylanması halinde 237,5 milyon doların Delaware mahkemelerinde elde edilen en büyük zarar tazmini olacağını kaydetti.

Öte yandan Eyalet Denetçisi DiNapoli, Boeing yönetiminin “asli görevlerinden olan güvenliğin gözetilmesi ve müşterilerle hissedarların güvensiz iş uygulamalarından korunması eylemlerini yerine getiremediğini ve yasa dışı davranışları kabul ettiğini” beyan etti.

DiNapoli, anlaşmada kararlaştırılan reformların Boeing ve yolcularını muhtemel trajedilere karşı korumasına ve şirketin itibarını geri kazanmasına katkı sunacağını umduğunu dile getirdi.

5 ay arayla, 346 insanın öldüğü iki trajik kaza geçiren Boeing’in en çok satan modeli “737 max”, uçuşu 20 ay boyunca yasaklandıktan sonra şirketin yaptığı yazılım ve geliştirmelerin ardından tekrar hizmet vermeye başlamıştı.

Eylül ayında Delaware Yüksek Mahkemesi, hissedarların şirket yöneticilerine dava açabileceğine hükmetmişti.

346 kişi öldü

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her 2 kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.