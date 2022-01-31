Bolivya'da yolcu otobüsü uçuruma devrildi: 11 ölü, 18 yaralı
Otobüsün mekanik arıza sebebiyle yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma devrildiği, kazada 11 kişinin öldüğü, 18 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
Amerika 31.01.2022, 10:41
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Ülkenin orta kesiminde iki gün önce, Kami köyünden Cochabamba kentine giden bir otobüs, köy yakınlarında mekanik arıza nedeniyle yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma devrildi.
Yetkililer kazada, 11 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.
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