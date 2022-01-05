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Bolsonaro hastaneden çıktı

İki gün önce bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun taburcu edildiği aktarıldı.

Amerika 05.01.2022, 15:43
Bolsonaro hastaneden çıktı

Bolsonaro, Twitter'dan doktorlar ile fotoğraf paylaşarak, taburcu edildiğini doğruladı ve kendisiyle ilgilenenlere teşekkür etti.

Brezilya Devlet Başkan Bolsonaro, yılbaşı tatilini geçirdiği Santa Catarina eyaletinde karın ağrısı nedeniyle 3 Ocak'ta Sao Paulo'ya gelerek hastaneye kaldırılmıştı.

Vila Nova Star Hastanesi'nde 2 gün kalan 66 yaşındaki Bolsonaro'da bağırsak düğümlenmesi tespit edilmiş ve yapılan testler neticesinde ameliyata gerek olmadığı açıklanmıştı.

Devlet Başkanı, 2018'de seçim kampanyaları sırasında bıçaklanması sebebiyle 4 ameliyat kez ameliyat edildi.

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#Bolsonaro
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