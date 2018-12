Bolton açıkladı, ABD’den Afrika’ya yeni açılım

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika stratejisini açıkladı. Açıklanan stratejide Çin ve Rusya'nın bölgedeki genişleyen nüfuzuna dikkat çeken Bolton, ABD’nin Afrika’da bundan sonraki dönemde daha etkin olacağını belirtti.

Trump’ın danışmanı, ABD’nin bölgeye yapacağı yatırımların bağımlılık ve tahakküme yol açmayacağını sözlerine ekledi. Bolton, “Yeni yaklaşımımızla, aldığımız her karar, izlediğimiz her politika ve harcadığımız her bir dolar bölgede daha fazla ABD önceliği sağlayacak” dedi.

TRUMP ASYA’DAN KISTIĞI PARAYI AFRİKA’DA HARCAYACAK

ABD Başkanı Trump, Çin ve Rusya’nın mali ve politik etkilerini yıkıcı olarak değerlendiriyor.

Asya ülkelerine karşılıksız yardım yapmayacağını vurgulayan Trump yönetiminin Afrika’ya yatırım kararı alması dikkatlerden kaçmıyor.

ÇİN SAĞ GÖSTERİP SOL VURUYOR

John Bolton, Çin’in Afrika’da kullandığı “Sağ gösterip sol vurma” politikasının Amerika’nın yaklaşmıyla farklı olduğunu belirterek, Amerika’nın bölgede ekonomik faaliyetler konusunda daha doğrudan bir yaklaşımının olduğunu söyledi.

ÇİN VE RUSYA’NIN AFRİKA’YA İLGİSİ

Başta Çin olmak üzere Rusya da Afrika kıtasında hem askeri hem de ekonomik yatırımlar gerçekleştiriyor.

‘Bir yol bir kuşak’ projesiyle bölgeye yatırım yapan Çin, bölgede yaptığı yatırımlar için yerleştirdiği kişileri bir daha geri çağırmıyor. Afrika’daki madenlere ilgi gösteren Çin hükümeti, ülkelerle kapalı anlaşmalar yapıyor.

