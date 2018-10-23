Bolton Kafkasya yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ile imzalanan “Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması”ndan (INF) çekileceğini açıklamasının ardından bölgede temaslarda bulunmak üzere yola çıkan John Bolton, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı ziyaret edecek.

Bolton’un en dikkat çeken durağının Ermenistan olduğu belirtiliyor. Türkiye, Rusya ve İran’ın ortasında kilit bir bölgede duran Ermenistan’ın, hem Rusya tarafından hem de Amerika tarafından yakın markajda olduğu belirtiliyor.

Gürcistan’ın aksine dengeli bir dış politika yürüten Ermenistan, ABD ve Rusya’ya aynı anda göz kırpıyor.

Yakın zamanda siyasi çalkantılar yaşayan Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan istifa etmişti. Ancak erken seçimlere kadar başbakanlık yapması düşünülen Paşinyan henüz makamını terk etmedi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Bolton ile görüşmesinde, Suriye, Afganistan, Ukrayna ve Kuzey Kore ile ilgili olmak üzere uluslararası güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Görüşmede, bölgesel sorunların çözümü, terörle etkin mücadele ve stratejik istikrarın sağlanması gibi ülkelerimiz arasındaki etkileşime yönelik beklentiler tartışıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 16:26