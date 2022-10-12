Bolton'un sözleri ortalığı karıştıracak

Donald Trump döneminde görev yapmış bir Cumhuriyetçi olan Bolton, iddialarını Birleşik Krallık radyo kanalı LBC News’de Andrew Marr’la yaptığı röportaj sırasında dile getirdi.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Rus liderin "ertesi gün olmasa da... sorumlu tutulacağını" anlaması gerektiğini söyledi.

Marr'ın, ABD'nin Putin gibi bir dünya liderini ortadan kaldırma kapasitesine sahip olup olmadığını sorması üzerine Bolton yorumlarını yaptı.

"Onu yakalayamayacağımıza katılmıyorum ve bence o da bunu biliyor. Birinin ABD’ye tehdit oluşturduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu İran'daki Kasım Süleymani'ye sorabilirsiniz" dedi.

Joe Biden geçen hafta nükleer "Armageddon" riskinin son 60 yılın en yüksek seviyesinde olduğu uyarısında bulunmuştu.

Salı günü de G7 liderleri Ukrayna'da kimyasal, biyolojik ya da nükleer silah kullanımının ağır sonuçları olacağı konusunda Moskova'yı uyarmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe