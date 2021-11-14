Bomba gibi patlayan mutfak tüpü can aldı
Meksika'da bir evde gaz sızdıran mutfak tüpünün patlaması nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Amerika 14.11.2021, 11:21
Yetkililer, ülkenin başkenti Mexico City'nin batısındaki iki katlı bir evde sabah saatlerinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Patlamanın, mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle meydana geldiğini belirten yetkililer, olayda, evde bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını aktardı.
Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, yaralılardan 7'sinin patlamayı hafif sıyrıklarla atlattığını, 5'inin ise hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.
Sheinbaum, çevredeki binaların patlamadan etkilenmediği bilgisini de paylaştı.
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