Boston Maratonu saldırısının Çeçen faili Tsarnaev hakkında karar verildi

ABD Yüksek Mahkemesi, Boston Maratonu saldırısının faili olmakla suçlanan Cohar Tsarnayev'e verilen idam cezasının uygulanması kararı verdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın başvurusuyla toplanan mahkeme, 3 liberal yargıcın hayır oyuna karşılık 6 muhafazakar yargıcın evet oyuyla, Tsarnayev'in idam edilmesine hükmetti.

Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı geçtiğimiz yılın Haziran ayında, Tsarnayev'in idam edilmesi talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

ABD'de 15 Nisan 2013'te Boston Maratonu'na düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi ölmüş, 264 kişi yaralanmıştı. Saldırının faillerinden olduğu suçlamasıyla aranan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev polisle girdiği çatışmada vurularak yaşamını yitirmişti. Bir süre sonra yakalanan Cohar Tsarnaev ise 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Tsarnaev'e verilen idam cezasını 2020 yılının Temmuz ayında iptal etmişti.

Tsarnayev'in idam cezasının ne zaman infaz edileceği ise bilinmiyor.

Kaynak: Mepa News