Boston saldırısı faili Cohar Tsarnayev’in idamı ertelendi

Çeçenya doğumlu Cohar Tsarnayev’in avukatı Cliff Gardner, 2013 yılında yaşanan Boston saldırısı davasının mahkumu Tsarnayev’in idamının ertelendiğini bildirdi. Gardner, ölüm cezasının temyizde değerlendirilene kadar süresiz olarak iptal edildiğini, bunun nedeni olarak ise Tsarnayev’in temyiz başvurusunun değerlendirme olasılığının belirsiz kalmasından kaynaklandığını bildirdi. Tsarnayev’in avukatı, ölüm cezasının başka bir cezaya dönüştürülmesi başvurusunun ne zaman sonuçlanacağının kesin olmadığını söyledi.

15 Nisan 2013 tarihinde ABD’de Boston Maratonu’na bombalı saldırı düzenlendi. Amerikan istihbarat örgütü FBI, saldırıyı Cohar Tsarnayev ve Tamerlan Tsarnayev kardeşlerin gerçekleştirdiğini açıkladı. Güvenlik güçleri tarafından aranan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnayev’in polisle girdiği çatışma sonucu öldürüldüğü bildirildi. Sağ olarak ele geçirilen Cohar Tsarnayev ise Mayıs 2015 tarihinde idam cezasına çarptırıldı.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Cohar Tsarnayev’in idam cezasını 31 Temmuz 2020 tarihinde iptal etti. O dönem ABD Başkanı olan Donald Trump kararı Twitter’dan eleştirdi. Trump, “Boston bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır.” ifadesini kullandı. İdam cezası karşıtı görüşleriyle bilinen ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı ise 15 Haziran 2021 tarihinde Yüksek Mahkeme’ye sunduğu başvuruda Cohar Tsarnayev’e verilen idam cezasının uygulanmasını talep etti.

Boston’da gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi yaralanmıştı.