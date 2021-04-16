Brezilya'da anestezi ve yatıştırıcı ilaç krizi

Hastanelerdeki entübe hasta sayısı artarken "Sağlık çalışanlarının az miktardaki ilacı tedbirli kullanmak için seyrelttiği, kas gevşetici gibi ikame ilaçlar kullandığı, bazı durumlarda hastaların yataklara bağlandığı" iddia ediliyor.

Başkent Rio de Janeiro'daki Albert Schweitzer Bölge Hastanesinden adını açıklanmasını istemeyen bir doktor, ellerindeki stoklar tükendiğinden entübe hastaları kas gevşeticiler kullanarak cihazlara bağladıklarını belirterek "Prosedürün daha kolay olması için kaslarını gevşetiyoruz ama yatıştırıcı kullanamıyoruz. Bazıları konuşmaya çalışıyor, direniyor. Bilinçleri açık oluyor." ifadelerini kullandı.

Rio şehri basın ofisinden yapılan açıklamada, küresel piyasada yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle stok problemlerinin yaşandığı, sağlık bakımını aksatmamak için ikame ilaçlara başvurulduğu belirtildi.

Yerel basında Rio'daki başka hastanelerde de benzer sıkıntıların yaşandığı, yakınları hastanelerde tedavi gören kişilerin sakinleştirici ilaçlar bulmaya çalıştığına dair haberler de yer aldı.

Hastanelerin kapasitesi sınıra dayandı

Sorunun başka eyaletlerde baş göstermeye başladığının işaretleri görülüyor. Sao Paolo eyaleti Sağlık Bakanı Jean Carlo Gorinchteyn, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, 640'tan fazla hastanenin kapasitesinin sınıra dayandığını ve ileriki günlerde ilaç sıkıntısı yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

Gorinchteyn, "Federal hükümetin desteğine ihtiyacımız var. Bu, yalnızca Sao Paolo için değil, tüm ülke için elzem." ifadelerini kullanmıştı.

Son 40 günde 9 kez "acil talep"te bulunuldu

Eyalet yetkilileri, Federal Sağlık Bakanlığına son 40 günde entübasyon ilaçları için 9 kez acil talepte bulunurken bakanlığın sağladığı ilaçların ancak aylık ihtiyacın yüzde 6'sına yanıt verebildiği kaydedildi.

Geçen ay göreve başlayan Federal Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, önceki gün yaptığı açıklamada, Pan Amerikan Sağlık Örgütünün desteğiyle yatıştırıcı ilaçların 10 gün içinde Brezilya'ya ulaşacağını duyurmuştu.

Queiroga, ilaçların uluslararası piyasadan tedariki için de iki ayrı girişimin sürdürüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Son bir haftada Kovid-19 nedeniyle günde ortalama 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, "dünyada günlük olarak en fazla virüse bağlı ölümün görüldüğü ülke" olarak öne çıkıyor.

AA