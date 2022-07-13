Brezilya'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya basınında çıkan habere göre, Manguinhos Mahallesi'nde operasyon düzenleyen polis, çete üyeleriyle çatışmaya girdi.

Çatışmada, 6 çete üyesi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, operasyon esnasında polislere ateş açılması sonucu çatışma çıktığı bildirildi.

Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.