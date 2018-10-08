Brezilya'nın Trump’u ilk turu aldı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Pazar günü yapılan devlet başkanı seçimlerinde ilk tur, aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro’nun oldu.

Oyların çoğunluğunun sayıldığı seçimde Bolsonaro oyların yüzde 46'sını alırken, en güçlü rakibi solcu Fernando Haddad, oyların yüzde 29'unu aldı. Bolsonaro 49 milyon, Haddad ise 31 milyon oya sahip oldu.

İlk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50'den fazla oy alarak çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tura gidilecek. İkinci tur seçimleri 28 Ekim'de yapılacak.

Seçim komisyonu yetkilileri, seçimlerin büyük bir problem yaşanmadan barışçıl bir ortamda yapıldığını belirttiler.

Seçmenler, dünkü seçimde ayrıca eyalet valileri, senato ve temsilciler meclisi üyelerini belirlemek üzere tercihlerini yaptı.

Seçim öncesi yapılan anketlerde Bolsonaro'nun, Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu ifade ediliyordu.

Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

Jair Bolsonaro, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'un hayranı olduğunu açıklamıştı.

HADDAD İKİNCİ SIRADA

Bolsonaro’nun en yakın rakibi Fernando Haddad ise Osmanlı bağları ile dikkat çekiyor. Dedesi Osmanlı döneminde Antakya’da Ortodoks kilisesinde papazlık yaparken çıkan Osmanlı-Fransa savaşında Osmanlı saflarında vatanını müdafa etmiş bir isim olduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 09:42