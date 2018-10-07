Brezilya seçimlerinde Osmanlı detayı

Brezilya halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde sekiz aday yarışıyor. Adaylardan ikisinin güçlü çıktığı son seçim anketlerine göre birinci sırada "Brezilya her şeyin üstünde" sloganıyla yarışan Sosyal Liberal Parti'nin adayı Rio de Janeirolu Jair Bolsonaro bulunuyor. Brezilya'nın Trump'ı olarak adlandırılan ve ırkçı söylemleri ile dikkat çeken Bolsonaro'nun oylarının ilk turda yüzde 39'a kadar çıkarabileceği düşünülüyor.

LULA'NIN YERİNE 'OSMANLI TORUNU' HADDAD

Bolsonaro'nun en önemli rakibi ise seçim kampanyasını "Yeni mutlu insanlar" mottosu üzerine inşa eden İşçi Partisi adayı Sao Paulolu Fernando Haddad dedesinin 1. Dünya Savaşı sırasında Antakya Ortodoks kilisesi papazlığı yaparken Fransa'ya karşı Osmanlı saflarında yer almasından dolayı 'Osmanlı Torunu' olarak biliniyor.

Haddad, eski cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın adaylığının iptal edilmesiyle İşçi Partisi'nin adayı olarak gösterildi.

Akademisyen olan Haddad ise 2013'ten 2017'ye kadar Sao Paulo Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Seçimin diğer adayları ise Sürdürülebilirlik Ağı'nın ortak adayı Mariana Silva, Demokrat İşçi Partisi adayı Ciro Gomes, Sosyal Demokrat Parti adayı Geraldo Alckmin, Yeni Parti adayı Joao Amoedo, Demokrasi Hareketi adayı Henrique Meirelles ve Sosyalizm ve Liberal Parti adayı Guilherme Boulos.

İKİ AŞAMALI SEÇİM SİSTEMİ

Brezilya Cumhurbaşkanı ve Başkan Yardımcısı, iki aşamalı olarak seçiliyor. Vatandaşlar Pazar günü genel seçimin ilk ayağında kendi adaylarını destekleyecek. Eğer bir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alırsa, cumhurbaşkanı olacak. Aksi taktirde 28 Ekim 2018'de ikinci bir tur yapılacak. İkinci tura ilk turda sadece en çok oy alan iki aday katılabilecek. İkinci turun galibi Brezilya Cumhurbaşkanı olacak. Ayrıca, başkan yardımcısını seçme hakkını da elde etmiş olacak.

TRUMP HAYRANI BOLSONARO

Jair Bolsonaro, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğunu ifade etmişti.

"Ben bir Trump hayranıyım" diyen Bolsonaro'nun Twitter'da bir milyonun üzerinde takipçisi var.

Bir çok kişi davranışları nedeniyle Bolsonaro'yu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye ya da Filipinlerin lideri Rodrigo Duterte'ye benzetiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 10:28