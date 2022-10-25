Brezilya’da solcu aday, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun seçim sonuçlarını kabul edeceğini umuyor

Sao Paulo’da gazetecilere açıklamalarda bulunan eski Devlet Başkanı Lula, “Seçimleri kazanırsam (Bolsonaro) bir dakikalığına sağduyu sahibi olur ve seçim sonuçlarını kabul edip beni arar.” ifadesini kullandı.

Lula, Bolsonaro’nun seçimi kaybetmesi halinde sinirli olacağı ve ağlamak isteyeceği iddiasında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 30 Ekim’de düzenlenecek 2. tur seçimlerde İşçi Partisi adayı ve eski Devlet Başkanı Lula’ya karşı yarışıyor.

Taraflar arasındaki çekişme, 11 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimlerinde Lula ve Bolsonaro’nun son 2’ye kalması ile kızıştı.

İlk turda Lula oyların yüzde 48’ini, Bolsonaro ise yüzde 43’ünü elde etti.

Brezilya’nın elektronik oylama sistemini sık sık eleştiren Bolsonaro, daha önce seçim sonuçlarına itiraz edeceğinin sinyallerini vermişti.