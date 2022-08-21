Bu fotoğraf teliflik oldu

67 yaşındaki Souza, ilgili fotoğrafı 2009'da Obama'nın başkan olarak çıktığı ilk yurtdışı gezisinde Air Force One'da çekmiş ve başkanın 2017'de Beyaz Saray'dan ayrılmasından sonra sitesindeki bir fotoğraf galerisine koymuştu.

Souza, cumartesi günü Instagram'dan yaptığı paylaşımda, bir telif hakkı yaptırım şirketinin kendisini WENN Rights International'ın fotoğraftaki sahipliğini ihlal ettiğine dair bilgilendirdiğini söyledi.

Souza, fotoğrafın Obama'nın görevdeki ilk 100 gününü gösteren resmi galeriye konduğunu ve "resmi Beyaz Saray fotoğraflarında telif olmadığını" ekledi.

Souza, "Böyle lanet bir şey uyduramazsınız" diye yazdı.

Souza, kendisine "bu telif hakkı ihlalinin neden olduğu zararın bedelini WENN'e ödemekle yasal açıdan yükümlü olduğunun" söylendiğini belirtti.

Özetlemek gerekirse: Bu fotoğrafı ben çektim. Fotoğraf genel kullanıma açık. WENN bu fotoğrafı yayımlamak için lisanslıyor. Copytrack, bu fotoğrafı web siteme koyduğum için beni yasal işlem yapmakla tehdit ediyor çünkü ortağı WENN, fotoğrafın telif hakkına sahip olduğunu öne sürüyor.⁣

WENN yorum talebine yanıt vermedi.

Fotoğrafçı Danny Clinch, Instagram paylaşımına şu yorumu yaptı:

Telifli fotoğraflarımdan maddi fayda sağladıkları durumlarla hep karşılaşıyorum. Çok yakışıksız.

Souza, Obama'nın iki başkanlık döneminde ve 1983'ten 1989'a kadar Ronald Reagan yönetiminde resmi fotoğrafçı olarak görev yaptı.

Souza'ya, Beyaz Saray'ın 44. başkanına resmi etkinlikler ve yurtdışı turları sırasında neredeyse sınırsız erişim hakkı verilmişti.

Souza, Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü baskında Durum Odası'nın ve başkanın başını okşayan küçük çocuğun fotoğrafı da dahil Obama döneminin en ünlü fotoğraflarının çoğunu çekti.

Souza'nın temsilcileri görüşme talebine henüz yanıt vermedi.

Kaynak: Independent Türkçe