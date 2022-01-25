Bukele gönülleri fethetmeye devam ediyor: "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi"
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Türkiye ziyaretini "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi" ifadelerini kullanarak paylaştı.
Amerika 25.01.2022, 17:10
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.
Türkçe paylaşımda, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadeleri yer aldı.
Un pequeño resumen de nuestro viaje a Turquía.
Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…
Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…
Kaynak: AA
0
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü