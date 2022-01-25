Bukele gönülleri fethetmeye devam ediyor: "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi"

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Türkçe paylaşımda, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadeleri yer aldı.