Bülent Arınç'ın tercihi Biden

Amerika'da tartışmaların gölgesinde süren Başkanlık Seçimleri'nde 4. güne girildi...

Seçimlerin yansıması ise Türkiye'de de en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.

Amerika'da olduğu kadar Türkiye'de de Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı seçilsin tartışmaları başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da, iki lider arasında seçimini yaptı.

Bülent Arınç konu ile ilgili Kanal 42’de açıklamalarda bulundu. ABD Başkanlık seçimine dair görüşlerini açıklayan Arınç, şunları söyledi:

“Resmî olmayan sonuçlara göre Biden’ın kazanacağı çok açık belli. Tabii aralığı düşünürsek, ocağı düşünürsek, çok erken bir tarih; fakat Amerikan seçimlerinde bildiğiniz gibi ikinci seçmenler var. Seçici kurulun, yani delege sayısının önemi var. Onlarda da 270'i bulan kazanmış oluyor. E şu anda Biden, zaten bunu sağlamış durumda. Dolayısıyla artık herkes Trump’tan ümidini kesmiş olmalı. Ben çoktan kesmiştim de, hâlâ ‘Trump’ diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti, gemi karaya oturdu. Trump dönemi, Amerika için kapandı.

BENİM TERCİHİM BIDEN

Trump, Başkan profiline hiç uyumayan insan. İkisi de böyle. İkisi de böyle diye seçime gitmekten vazgeçmeyeceğimize göre, bunların içinden en ehven olanı tercih etmek lazım. Benim tercihim Biden oldu.

KKaynak: ensonhaber