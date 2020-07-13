Bütün dünyayı dehşete düşüren Wayfair skandalı nedir? Çocuk ticareti mi yapılıyor?

ABD'de dün ortaya atılan 'Wayfair'de çocuk ticareti yapılıyor' iddiaları dünya gündemine bomba gibi düştü.

WAYFAİR NEDİR?

Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Eskiden CSN Mağazaları olarak bilinen şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformları 11.000'den fazla global tedarikçiden 14 milyon ürün sunuyor. Çevrimiçi şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunmaktadır.

Wayfair beş markalı perakende web sitesi işletmektedir: ana Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.

Wayfair ile ilgili çıkan son dakika haberleri tüyler ürpetti. Online mobilya satan alışveriş sitesi Wayfair'de kayıp çocuk isimleri ile insan ticareti yapıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ile mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, akılalmaz bir suçlama ile karşı karşıya kaldı.

Amerika'da kayıp çocukların isimleriyle ürünlerin isimlerinin aynı olması ve yüksek fiyatlarla satılması çeşitli suçlamalara yol açtı. Sosyal medya ve Amerikan televizyon kanallarında bulunan haberler iddiaları güçlendirdi.

Ürünlerin üzerindeki kayıp çocuklara ait isimlerin yanı sıra fahiş fiyatlara satılması da dikkatleri olayın üzerine çekti. ABD'de ve dünya genelinde bu olay büyük tepkilere yol açtı. Firma tarafından sosyal medyada paylaşılan görsellere ait ürünlerin satıştan kaldırılması da şüpheleri güçlendirdi.

1 DOLARLIK YASTIK 45 BİN DOLAR, DUVAR TABLOSU 99 BİN DOLAR!

Wayfair alışveriş sitesinin şüpheleri üzerine çeken ilanlardan biri 1 dolarlık yastık için 45 bin dolar, iki adet duvar tablosu için 99 bin dolar talep edilmesi.. Bu ürünlere verilen kodların arama motorları üzerinden araştırıldığında yine küçük kız çocuklarına dair fotoğraflara ulaşılıyor.

Resmi bir soruşturma henüz başlatılmasa da yetkililerin konuyla ilgili araştırmalar yapacağı belirtiliyor.

WAYFAİR YETKİLİLERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Newsweek'e konuşan Wayfair yetkilileri, ürünlerin bu kadar pahalı olması ve söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında "Tabii ki bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." açıklamasını yaptı.

Edinilen son dakika habere göre; Wayfair skandal ile ilgili açıklama yaptı. Tüm dünyanın gündemini sarsan olay ile ilgili Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, özel bir televizyon kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu.

WAYFAİR SKANDALININ ARDINDAN BİR AÇIKLAMA DA TRENDYOL'DAN

Sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında Wayfair skandalı yer alıyor. Trendyol markası altında çocuk kıyafetlerinin 120 bin TL'ye satılması da akıllara aynı olayın olabileceği konusunda şüpheleri getirdi. Satışı yapan Değirmencioğlu Tekstil'in yöneticilerinden Enver Değirmencioğlu, Sabah Gzetesi'ne yanlış anlaşılma olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

"ÇALIŞANIMIZ FİYATLANDIRMA YAPARKEN HATA YAPTI"

Olaydan önceki akşam 22.00'da haberdar olduklarını dile getiren Değirmencioğlu, süreci şöyle anlattı: "Mart ayının sonunda Trendyol'a başvurduk ve mağaza açma hakkı kazandık. Ardından bir çalışanımıza fiyatlandırma yapması için görev verdik. Ancak çalışan fiyatlandırmada hata yaptı. Fiyatları hemen düzelttik ama onay sürecine girdik. O süreç bitmeden Trendyol'daki sayfamızın kapandığını gördük. Denizli'de 1949'dan beri faaliyet gösteriyoruz. 3. Kuşak olarak 3 kardeş bu firmayı yönetiyoruz..."

"BU NASIL LEKEDİR AKLIMIZ ALMIYOR"

"Sadece giyim değil mefruşat, müteahhitlik, nişanlık-gelinlik alanında da üretim yapıyoruz. İç piyasa çalışıyoruz. Esnafız ve her işlemimiz kayıtlı. Bulunduğumuz yerde herkes bizi bilir, tanır. 3 kardeşiz ve hepimizin evladı var. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak nasıl bir şey anlatamam. Bir başkasının çocuğuna bunu yaşatmak aklımızın ucundan geçmez. Bu nasıl bir lekedir aklımız almıyor." Kara para aklama ya da rüşvet iddialarıyla ilgili olarak da Değirmencioğlu, "Bunlar rakamsal işler. Hesaplarımız açık diledikleri zaman hepsini inceleyebilirler. Ama çocuk tacirliğiyle suçlanmak çok ağır. Bunu nasıl atlatacağız bilemiyorum" dedi.

Kaynak: Sabah - Habertürk