Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Dağlık Karabağ konusundaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'a tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, Biden'ın paylaşımına cevap verdiği açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Mr VP, it will be fair if you refrained from treating the victim and aggressor on an equal footing and thus asked the Administration to urge Armenia to withdraw from all illegally occupied Azerbaijani territories in accordance with relevant UN Resolutions https://t.co/cOwIMzPmHU