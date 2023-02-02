Buz fırtınası Teksas'ta binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı

Kötü hava koşulları nedeniyle kaygan yollarda düzinelerce araba kazası bildirildi ve en az beş kişi öldü. ABD havayolları 2 bin 150'den fazla uçuşu iptal etti.

Perşembe gününe kadar bölge genelinde donan yağmur ve buzlanma bekleniyor.

PowerOutage sitesinde, Teksas'ta 240 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı ve bunun 114 bininin eyaletin başkenti Austin'de olduğu kaydedildi.

Ülkedeki uçak seferlerini izleyen FlightAware sitesi de çoğu Teksas ve Tennessee'deki ana havalimanlarında olmak üzere bugün 2 bin 150'den fazla seferin şiddetli kış şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Eyaletlerde olumsuz hava şartları dolayısıyla, yüz binlerce öğrenciyi kapsayan birçok okul bölgesinde eğitime ara verilirken, yetkililer sürücüleri buzlanma nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Teksas valisi Greg Abbott da sürücülerden "mümkünse yollardan uzak durmalarını" istedi.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, buzlanma nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.