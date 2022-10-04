California'daki 5 cinayette seri katil şüphesi

Stockton bölgesinde polis memuru Joseph Silva, konuya ilişkin açıklamasında, birkaç kilometrekarelik bir alanda işlenen söz konusu cinayetlerin maktüllerinin birbirini tanımadığını; bu kişilerin hiçbirinin soyulmadığını ve darbedilmediğini vurguladı.

Cinayetlerin uyuşturucu veya çetelerle ilişkisinin de olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Stockton polisi, 8 Temmuz'a kadar giden bu cinayetler hakkında bilgi paylaşan kişilerin 95 bin dolarla ödüllendirileceğini duyurdu.

Yetkililer, suç mahallerinin çoğundaki video kayıtlarında görülen, siyah kıyafetli ve şapkalı bir kişinin fotoğrafını da yayımladı.

Cinayetlerin hiçbirinin video kaydı bulunamazken herhangi bir silah da ele geçirilemedi.