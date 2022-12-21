California'daki depremde iki kişi yaşamını yitirdi
ABD'nin California eyaleti, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 2 kişi hayatını kaybetti.
Amerika 21.12.2022, 07:07
California 6,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Eureka kentinin Humboldt bölgesi oldu.
Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde biri çocuk en az 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
70 bin hanede elektrik kesildi
Şiddetli deprem, enerji hatlarını da olumsuz etkiledi. Bölgede 70 bin haneye elektrik verilemedi.
Deprem sonrası 10'un üzerinde artçı sarsıntı kayda geçti.
Tsunami uyarısı ise yapılmadı.
"30 yıl içinde büyük bir deprem olabilir"
Uzmanlar, sık sık sarsıntıların görüldüğü eyalette gelecekteki 30 yıl içinde büyük bir
deprem olasılığının bulunduğuna dikkati çekiyor.
1994 yılında 6,7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı eyalette, 60 kişi hayatını kaybetmiş, 10 milyar dolarlık hasar kayda geçmişti.
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