California'daki yangınlarda ölü sayısı artıyor

California eyaletinde bulunan Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 83'e çıktığını duyurdu.

Honea, yağış nedeniyle arama çalışmalarının aksadığını belirtti.

Yangında yaklaşık 600 kişiden hala haber alınamadığı, en az 13 bin 500 evin kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

California'nın kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan yangın eyalet tarihinin en ölümcülü olarak tanımlanıyor.

Bölge Şerifi Honea, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, 699 kişiden hala haber alınamadığını kaydetmişti. 12 bine yakın yapının ise kül olduğunu söylemişti.

Camp Yangını şu ana kadar 611 kilometrekarelik bir alana yayıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



