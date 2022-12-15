Cambridge Üniversitesi 116 bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Cambridge Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitede bulunan 116 bronz heykelinin 1897'de İngiliz silahlı kuvvetleri tarafından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bronzların yasal mülkiyetinin Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonuna iade edileceği belirtildi.

Nijerya'ya ait sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

İngiltere'deki Horniman Müzesi ve Gardens, geçen ay 6 parçadan oluşan bronz heykeli, Nijerya hükümetine iade etmişti.