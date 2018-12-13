Cemal Kaşıkçı ile ilgili yasa tasarısı senatoda

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Bob Corker, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutulduğu ve cinayette karışanların hesap vermesinin istendiği yasa tasarısını Senato'ya sunulduğunu aktardı.

Toplamda 8 Cumhuriyetçi senatörün destek verdiği ve ortaklaşa olarak alındığı belirtilen karar sonrasında, tasarının önce Senato'ya gelerek oylanması bekleniyor. Ancak, tasarının yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekmekte.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 21:36