Cenaze töreninde saldırdılar: 1 ölü, 13 yaralı
Teksas'ta cenaze töreni sırasında silahlar patladı. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken 13 kişi ise yaralı.
Amerika 13.12.2021, 21:59
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde gerçekleşen saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.
Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA
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