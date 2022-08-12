Cezaevinde çeteler karşı karşıya geldi: 2 ölü, 4 yaralı
Meksika'nın Ciudad Juarez eyaletindeki hapishanede çıkan olaylarda 2 mahkumun hayatını kaybettiği, 4 mahkumun ise yaralandığı aktarıldı.
Amerika 12.08.2022, 10:39
Chihuahua Juarez Savcılığı, cezaevinde patlak veren olayların ardından hapishane yönetiminin jandarma birliklerini çağırdığını açıkladı.
Savcılık, rakip çeteler arasında çıkan olaylarda 2 mahkumun hayatını kaybettiğini, 4 mahkumun yaralandığını kaydetti.
Chihuahua Juarez eyaleti, çeşitli suç örgütleri ve çetelerin alan hakimiyeti mücadelesi verdiği bölgeler arasında yer alıyor.
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