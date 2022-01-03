Chicago'da 2021'de son 25 yılın en kanlı senesi yaşandı

Chicago, 2021'de 797 cinayet kaydetti.

Associated Press'e göre, 1996'dan bu yana şehirdeki en fazla cinayet işlenen yıl oldu. 2021'deki cinayet sayısı 2020'den 25 ve 2019'dan 299 kurban daha yüksekti.

Chicago'da bir önceki yıla göre 300'den fazla olmak üzere, 3 bin 561 silahlı olay kaydedildi ve 75 Chicago polis memuru görev başında vuruldu.

Şehir, 2021'de çok daha büyük olan New York ve Los Angeles dahil olmak üzere ABD'deki diğer tüm şehirlerden daha fazla cinayet yaşadı.

Chicago Polis Müfettişi David Brown'a göre, kurbanların çoğu çete savaşı sırasında vurularak öldürüldü.

Brown, bu hafta düzenlediği basın toplantısında , "Hepimiz bunun Chicago şehrinde zorlu bir yıl olduğunu biliyoruz. Çok fazla aile, anlamsız silah şiddeti nedeniyle üyelerinin ve arkadaşlarının kaybından dolayı sarsılıyor" dedi.