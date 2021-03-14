Chicago'da silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı

ABD'nin Chicago şehrinde bir partide silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Chicago Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Park Manor Mahallesi'nde cumartesi gecesi başlayan bir partide sabaha karşı arbede çıktığı ifade edildi.
Arbedenin silahlı kavgaya dönüştüğü belirtilen açıklamada, kavgada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
AA