CIA Direktörü Senato önüne çıkıyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında salı günü ABD Senatosunu bilgilendiriceği belirtildi.

Amerikan Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Haspel, salı sabahı senatörlere, CIA'in Kaşıkçı cinayeti hakkında elde ettiği bilgiler hakkında bilgi verecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis geçen hafta ABD Kongresinde, Yemen ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik brifing vermişti.

Brifingde, CIA Direktörü Haspel'in olmaması hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerden tepki çekmişti.

Washington Post gazeteci, CIA'in Cemal Kaşıkçı cinayetinin öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını iddia etmişti.

GİNA HASPEL KİMDİR?

1 Ekim 1956 doğumlu olan Gina Haspel, 1985 yılında CIA'ye katıldı. İstihbarat toplama, analiz, gizli eylem, karşı istihbarat, dış hizmetler gibi operasyonlarda görev aldı.

CIA tarafından yayınlanan özgeçmiş bilgilerinde yer alan detaylarda Haspel'in Türkçeye akıcı derecede hakimiyet sağladığı da belirtilirken, Haspel'in 2000 yılında da Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor. Türkçeyi burada öğrendiği belirtilen Haspel'in bu sebeple kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtiliyor.

Eski meslektaşları aynı zamanda Haspel'in soğuk savaş döneminde Rusya konusundaki uzmanlığı ve 11 Eylül'ün ardından terörle mücadele alanındaki deneyimlerine dedikkat çekiyor.

Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Richard Burr, “Gina'yı şahsen tanıyorum ve yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Kendisi yetenekleri, deneyimi ve kararlarıyla ulusumuzun en kritik istihbarat dairesine liderlik edebilir ” diyor.

Haspel'i eleştirenlerse onun Tayland'da kurulan CIA hapishanesindeki görevine işaret ediyor. Burası karanlık merkezler olarak tanınan ve terör şüphelilerinin işkence metotlarıyla sorgulandığı birkaç yerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA