CIA Direktörü ses kaydını dinlemek istedi iddiası

Sputnik'in iddiasına göre Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla bağlantılı Türk yetkililer, günlerdir yabancı medyaya, ellerindeki ses kayıtlarına dayanarak cinayetin ayrıntılarını anlattıklarını söylerken, Türkiye'ye gönderilen CIA Direktörü Gina Haspel'in ses kaydını dinlemek istediği belirtildi.

Reuters'a konuştuğu iddia edilen dört kişi, Gina Haspel'in Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsoloğu'nda işkenceye uğraması ve öldürülmesine ait olduğu söylenen ses kaydını dinlemek istediğini belirtti.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinden üç hafta sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya topladığı kanıtları paylaşması çağrısını takiben, pazartesi günü Türkiye'ye gelen CIA Direktörü'nün, kaynaklardan biri tarafından, kısa bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edildi.

Türkiye'de toplanan kanıtları gözden geçiren Gina Haspel'in Suudi Arabistan'ı ziyaret planının bulunmadığı söylendi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net