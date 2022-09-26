CIA doktoru da "Havana sendromu"ndan mustarip

Baş ağrısı, görme sorunları, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı gibi sağlık sorunlarını içeren "Havana sendromu"ndan mustarip olan diplomatlara yardım için Küba'ya gönderilen CIA doktoru, yaşadıklarını anlattı.

Kamuoyuna açıklamalarda bulunabilmek için takma isimle CNN'e röportaj veren Dr. Paul Andrews, ilk vakaların ardından 2017'de sendromu soruşturmak için gittiği Karayip ülkesinde aynı semptomları gösterdiğini duyurdu.

En başta kendi sağlığından endişe etmeyen Andrews, ilk gece 23.30 sularında otel odasına uyumaya gittiğini ve sabaha karşı 5 civarında sağ kulağıyla başında ciddi ağrı ve şiddetli mide bulantısıyla uyandığını söyledi. Sonrasında da kendisinden önce Havana sendromu geçirenler gibi tıkırtı duymaya başlamış:

Bu olamazdı. Yatağın köşesinde bir dakikalığına oturdum ve işler kötüleştikçe kötüleşti. Gerçekten inanamıyordum. "Bu bir rüya mı?" diye düşünmeye başladım.

Andrews o dönem sonik saldırıdan şüphelendikleri için tuvalete gidip orada 45 dakika boyunca kulaklıklarla oturduğunu anlattı. Semptomların dinmemesi üzerine 6 sularında toplanıp otele terk etmeye karar veren doktor, diş fırçası ve montunu alıp almadığını en az 4-5 kere kontrol etmek zorunda kaldığını, kapıları itmesi mi çekmesi mi gerektiğini anlamadığını ifade etti.

Gün boyunca baş dönmesi, denge kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirilen semptomları yaşayan Andrews, para saymak ve kimliğini güvenlik görevlilerine göstermek gibi basit işleri dahi yapamadığını vurguladı.

ABD'ye dönen doktor, bu görevde birlikte çalıştığı Florida'daki bir meslektaşına göründüğünde yardıma ihtiyacı olduğunu söylemiş. Onu inceleyen pek çok doktor, Andrews'un dengeyi sağlayan vestibüler sisteminde hasar tespit etmiş.

Andrews, bu olayın üzerinden 5 yıl geçse de hala görme ve denge konularında sorunlar yaşadığını söylüyor:

Artık evden çıkmak istemeyeceğim noktaya geldi çünkü "Ne anlamı var ki?" diyorsunuz. Eğer gidip şunu yapmak istersem, beni fena edeceğini biliyorum. Çıkıp bulantı yaşamak ya da düşmek istemiyorum. Yapmak istediğin tüm bu şeyleri yapamamak çok moral bozucu. Kesinlikle bu sorun hakkında öğrenmek istediğimden daha çok bilgi edindim.

Pek çok mağdur gibi Andrews de CIA'in bu olayı ilk başta ele alış biçiminden rahatsız:

Olayla ilgili söylem yanlış yolda ilerledi. İnsanlara ne söylersem söyleyeyim hiç değişmedi. İşin aslı bugüne kadar yaşanan pek çok şey, benim standartlarıma uygun değildi. Bir noktada biri bana kendisinin de etkilenmiş olabileceğini ve kulağında ağrı yaşadığını söyledi. Bunu bildirip bildirmeyeceğini sorduğumda "kesinlikle hayır" yanıtını aldım.

Bu anormal sağlık olayı, daha sonra Antarktika dışındaki tüm kıtalardaki Amerikalı yetkililerde saptandı. ABD görevlilerini etkileyen rahatsızlıkla ilgili araştırmalar dış kaynaklı elektromanyetik darbelerin Havana sendromuna yol açabileceğini belirtse de henüz kesin bir şey söylenemiyor.

Sene başında yayımlanan CIA kaynaklı bir raporda bu semptomların büyük ihtimalle yabancı devletlerin saldırısından kaynaklanmadığı öne sürülmüştü. CIA yetkilileri, ABD'ye bildirilen binden fazla vakanın çoğunun çevresel koşullardan, tanı konmamış rahatsızlıklardan ve stresten kaynaklandığını iddia etmişti. Diğer yandan bu rapor, yıllarca süren araştırmaların kesin bir sebep belirlemekten ne kadar uzak olduğunu da ortaya koymuştu.

Havana sendromundan mustarip bazı ABD'li diplomatlar ve istihbarat görevlilerine 6 haneli paralar verileceği haziranda bildirilmişti. Ödemelerin yapılmaya başlandığı da CNN'in haberinde dile getirildi.

Kaynak: Independent Türkçe