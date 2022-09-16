CIA işkence raporu 'ulusal güvenlik' için gizli kalacak

Perşembe günü , Columbia Bölgesi Yargıcı Beryl Howell, raporun "kamu hukukunun genel erişim hakkına tabi bir kamu kaydı olarak nitelendirilmediğini", önceki davanın "kongre kaydı" olduğu sonucuna vardığını ve bu nedenle rapor edilemeyeceğini söyledi

Yargıç , “Rapor, ulusal güvenliği tehlikeye atacak, kamuoyunun ifşa konusundaki çıkarlarından çok daha ağır basan, CIA'in gözaltı ve sorgulama politikaları ve prosedürleri hakkında son derece gizli bilgiler içeriyor” dedi.

Gizli rapor basına sızmıştı

CIA'in yürüttüğü, "güçlendirilmiş sorgulama tekniklerinin" kullanıldığı terörle mücadele programına ilişkin ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin yaptığı 6 bin 600 sayfalık değerlendirmenin özeti ve sonuçlarına ilişkin gizli rapor 2014 yılında basına sızmıştı.

Komite'nin işkence konusundaki bulgularını içeren, iki sayfadan oluşan rapor The McClatchy haber servisi tarafından kamuoyuna açıklanmıştı.

Raporda yer alan bulguların, CIA’nın, 11 Eylül saldırılarının ardından terör şüphelilerine uygulanan, su işkencesi de dahil olmak üzere sert ve acımasız sorguya çekme yöntemlerinin verimliliği konusunda ABD yönetimine sürekli yanıltıcı bilgi verdiğini gösterdiği bildirilmişti.

ABD devlet görevlileri ile terör nedeniyle gözaltına alınan kişilerin isimleri ve CIA hapishanelerinin bulundukları yerler de dahil olmak üzere, ulusal güvenlik için tehlike oluşturacak bilgileri gizleyerek yayımlayan haber servisi, Komite’nin raporda bahsi geçen tespitlere nasıl ve niçin vardığını açıklamamıştı.

Haber servisine göre, Komite'nin belirlenen 20 bulguyu içeren raporu, “güçlendirilmiş sorgulama tekniklerinin” dişe dokunur bilgi sağlamada başarısız kaldığını gösteriyordu.