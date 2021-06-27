Japonya tarafından ABD'li kanaat önderlerine yönelik yapılan bir ankette, Çin, ABD'nin Asya'daki en önemli partneri olarak öne çıktı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığının anketinde farklı alanlardan 200 ABD'li kanaat önderine ABD'nin Asya ülkeleriyle ilişkilerine dair çeşitli sorular soruldu.

Ankette katılımcıların yüzde 35'inin ABD'nin Asya'daki en önemli partneri olarak Çin'i işaret ettiği belirtildi.

Sıralamada, Çin'i yüzde 33 ile Japonya takip ederken, ankette Avustralya'nın yüzde 9 ile üçüncü, Güney Kore'nin de yüzde 7 ile dördüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Ankette katılımcıların yüzde 80'inin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler nedeniyle Çin'i ABD'nin Asya'daki en önemli partneri olarak gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, geçen yıl yapılan ankette katılımcılar, ABD'nin Asya'daki en önemli partnerinin kim olduğu sorusuna yüzde 42 ile Japonya, yüzde 18 ile de Çin cevabını vermişti.

AA