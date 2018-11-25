ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ulaştığı sonuç hakkında söylediklerinin doğru olmadığını belirterek "Benim gördüğüm istihbarata göre cinayet emrini Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) verdi." dedi.

ABD'nin Utah eyaleti Senatörü Lee, Kaşıkçı cinayeti ve CIA'in raporuna ilişkin NBC kanalında yayınlanan programda konuştu.

Trump'ın CIA'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin ulaştığı istihbarat verileri hakkında söylediklerinin doğru olmadığını ifade eden Lee, "Başkan'ın söylediklerine katılmıyorum. Bu, benim gördüğüm istihbaratla çelişiyor. Benim gördüğüm istihbarata göre cinayet emrini Veliaht Prens verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Lee ayrıca, Trump yönetimine Yemen'de devam eden insani krizle ilgili olarak "Suudilere destek vermeyi kesmesi" çağrısında bulundu. ABD'li senatör, "Bu bizim açımızdan yetkisiz ve anayasaya aykırı bir savaştır. O (Suudi Arabistan) bu tür bir askeri müdahaleyi hak etmeyen bir müttefiktir, özellikle de Amerikan halkının güvenliği ile bu savaşa dahil olmamız arasında hiçbir bağlantı olmadığı için." yorumunu yaptı.

"Kaşıkçı konusunda dürüst davranmadı"

Öte yandan Kaliforniya eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff ise Kaşıkçı cinayetine ilişkin CNN kanalına açıklamalarda bulundu.

Schiff, Trump'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda ülkesine karşı dürüst olmadığını ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı savunmasının kendisini zayıf gösterdiğini belirterek "(Trump) 'Bilmiyorum' ya da 'dünya çok tehlikeli bir yer' gibi ifadeler kullanarak kendisini güçlü gösterdiğini düşünüyor ama aslında aksine bunlar kendisini zayıf gösteriyor. Bu konuda CIA'i yalanlaması ya diktatörleri sevdiğini ya da işin içinde şahsi finansal çıkarları olduğunu gösteriyor." dedi.

Trump'ın daha önce açıkça Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para kazandığını söylediğine dikkat çeken Schiff, Trump'ın kişisel çıkarlarının ABD dış politikasını olumsuz yönde etkilediğini savundu.

ABD Başkanı Trump, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına ilişkin "teşkilatın şüpheleri olduğunu, fakat kesin bir sonuca varmadığı" değerlendirmesini yapmıştı.

AA