Clinton'dan sonra Obama'ya da bombalı paket

Gün içerisinde de eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösünde Chappaqu'daki evlerinde, içerisinde patlayıcı maddenin olduğu bir paket bulundu.

Amerikan Gizli Servisi, Clintonlar ve Obamaların evindeki paketlerin, "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedildi.

Macar asıllı ABD'li milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda da dün patlayıcı madde bulunmuştu.

Obama ve Clintonların evine gönderilen paketlerin, Soros'un evine gönderilenle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Paketlerin birbiriyle bağı araştırılıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 18:00