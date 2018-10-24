Clinton'un evinde bomba alarmı

Eski ABD Başkanlarından Bill Clinton'un evine gönderilen bir pakette patlayıcı cihaz bulunduğu açıklandı.

Clinton'un evinde bomba alarmı

ABD'li yetkililer, Bill Clinton'un New York'taki evine gönderilen bir paketin içerisinde bomba bulunduğunu açıkladı. Paketin içerisine yerleştirilen bombanın, geçtiğimiz pazartesi günü ABD'li milyarder yatırımcı George Soros'a gönderilen bomba ile benzer özellikler taşıdığı açıklandı.

Soros'un Demokratlara verdiği destek nedeniyle aşırı sağcı gruplar tarafından hedef alınmış olabileceği öne sürülmüştü.

Bill Clinton'un eşi Hillary Clinton da Barack Obama dönemi dışişleri bakanlığı görevini yürütmüştü.

Soros'un evine bomba gönderildi

Soros'un evine bomba gönderildi
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