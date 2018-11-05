CNN: Pentagon sınıra asker yollamayı reddetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay, Meksika sınırına asker gönderme talebini Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) reddettiği ifade edildi.

CNN’de bugün yayınlanan haberde, Meksika sınırı üzerinden ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerin durdurulması için geçen ay Trump’ın sınıra asker gönderilmesi gerektiğini söylediği, Pentagon’un ise bu talebi reddettiği belirtildi.

İsmini açıklamak istemeyen iki Pentagon yetkilisi, Washington’un Pentagon’dan binlerce göçmenin sınıra varmadan önce “kalabalığın kontrolünü” sağlamak ve sınırı korumak adına takviye güç istediğini belirtti. CNN’de yer alan habere göre yetkililer, 26 Ekim’de Pentagon’un bu talebi reddettiğini açıkladı. Gerekçe olarak bunun "o bölgede bulunan kolluk kuvvetlerinin görevi" olması gösterildi. Pentagon aynı zamanda aktif görevde bulunan askerlerin böyle bir operasyona yetkisi olmadığını düşündüklerini de belirtti.

Trump daha önce Meksika sınırından ABD’ye geçmeye çalışan göçmenler için, “Tehlikeli insanlar topluluğu, “ülkemize gelemeyecekler” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net