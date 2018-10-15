CNN: Suudi Arabistan itiraf etmeye hazırlanıyor

Amerikan CNN televizyonu, ismini açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklama hazırlığında olduğunu iddia etti. Reuters haber ajansı da CNN'e dayanarak aktardığı iddiaya göre sözkonusu raporda," Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılmasının amaçlandığı ancak sorgu sırasında işlerin ters gittiği, Kaşıkçı'nın bu yüzden öldüğü açıklanacağını" kaydetti.

CNN'in aktardığına göre, Suudi yetkililerin sürecin şeffaf şekilde ve tam yetkiyle yapılmadığını belirtmesi ve olayla ilgili bir disiplin soruşturması açıldığını duyurması bekleniyor.

Raporun hazırlanma aşamasında olduğu belirtilen habere göre, raporda Kaşıkçı’nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu ve bazı kişilerin olaydan sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi.

Haberde, konsolosluk binasında yaşanan olaya müdahil olanların üst birimlerden gerekli izni almadan bu operasyonu yaptığı yönünde bir sonuca bağlanacağı kaydedildi.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi yetkililer, konsolosluk binasında inceleme yapıyor.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bu tür bir aramanın yapılması sıradışı bir gelişme. Viyana Sözleşmesi kapsamında büyükelçilikler ve konsolosluklar teknik olarak yabancı ülke toprağı sayılıyor.

Ulusal Gün kutlaması iptal

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, 18 Ekim Perşembe yapılması planlanan "Suudi Ulusal Günü" etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı. Kararının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına yönelik gelen tepkiler ve kutlama esnasında yapılacak olası protestolar sebebiyle alındığı ileri sürüldü.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, davet ettiği katılımcılara e-mail aracılığıyla etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Büyükelçilik, e-mailde,"18 Ekim Perşembe günü akşam 18.00 ile 20.00 arasında yapılması planlan Suudi Arabistan Krallığı Ulusal Günü resepsiyonunun iptal edildiğini bilginize sunarız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden, AA muhabirinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili soruya yapılan yazılı açıklamada ise, ABD'nin Türkiye ve Suudi Arabistan ile Kaşıkçı soruşturması bağlamında sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Riyad'a gitmek üzere yola çıktığı vurgulanan açıklamada, "Türk müfettişlerin çabalarını destekliyoruz ve resmi soruşturma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir ön yargıda bulunmayacağız." ifadesine yer verildi.

"Türk yetkilileri, Suudi Arabistan yönetiminin de tam ve şeffaf desteğiyle açık bir soruşturma yapabilecek ve bittiğinde soruşturmanın sonuçlarını resmi olarak paylaşacaklardır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, ABD'nin soruşturma anlamında her türlü desteğe hazır olduğu da vurgulandı.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 00:50