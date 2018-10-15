CNN: Suudi Arabistan kabul etmeye hazırlanıyor

Amerikan CNN televizyonu, ismini açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklama hazırlığında olduğunu iddia etti. Reuters haber ajansı da CNN'e dayanarak aktardığı iddiaya göre sözkonusu raporda," Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılmasının amaçlandığı ancak sorgu sırasında işlerin ters gittiği, Kaşıkçı'nın bu yüzden öldüğü açıklanacağını" kaydetti.

CNN'in aktardığına göre, Suudi yetkililerin sürecin şeffaf şekilde ve tam yetkiyle yapılmadığını belirtmesi ve olayla ilgili bir disiplin soruşturması açıldığını duyurması bekleniyor.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi yetkililer, konsolosluk binasında inceleme yapıyor.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bu tür bir aramanın yapılması sıradışı bir gelişme. Viyana Sözleşmesi kapsamında büyükelçilikler ve konsolosluklar teknik olarak yabancı ülke toprağı sayılıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ülkesini yabancı yatırım merkezi olarak tanıtmış ve bu yönde adımlar atmıştı. Ancak Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması ve akıbetinin netliğe kavuşmamış olması sebebiyle çok sayıda işadamı ve medya kuruluşu başkent Riyad’da yapılacak olan “Geleceğe Yatırım Girişimi” Konferansından çekilmişti.

Birkaç ay önce yatırımcının gözbebeği olan Suudi borsasında bir ara yüzde 7 oranında düşüş gözlenmişti. Bugün de Riyad’ın Tedavül Borsası yüzde 4 düşüşle günü kapattı.

Suudi devlet tahvillerine milyarlarca dolar yatırım yapan Japon Softbank da Tokyo Borsası’nda yüzde 7 değer kaybetti.

Kaynak: VOA