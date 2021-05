Çocuk yaşta Obama’yla röportaj yapan gazeteci 23 yaşında öldü

Damon Weaver, 2009'da eski başkan Barack Obama'yla görevdeki ilk yılında röportaj yaptığında 11 yaşındaydı.

Kız kardeşi Candace Hardy, perşembe günü The Palm Beach Post'a erkek kardeşinin 1 Mayıs'ta doğal nedenlerden öldüğünü söyledi.

Weaver, Beyaz Saray'ın Diplomatik Odası'nda Obama'yla otururken Florida eyaletinin Palm Beach şehrindeki Canal Point İlkokulu'nda öğrenciydi. Weaver, ABD liderine, kendisiyle "ahbap" olup olamayacağı da dahil yaklaşık 12 soru sormuştu.

Obama ona, "Elbette" diye cevap vermişti.

Bu röportajda harika bir iş çıkardın, bu yüzden birisi o okulda doğru bir şey yapıyor olmalı.

Weaver, Obama'ya Demokrat'ın “çok zorbalığa uğradığını” fark ettiğini söyleyerek tavsiye istemişti.

Obama şöyle yanıt vermişti:

Ben okulda çok zorbalığa uğramadım, yaşıma göre epey iriydim ama açıkçası bu, yani zorbalık, korkunç bir şey ve umarım tüm gençler birbirlerine saygılı davranmaları gerektiğini anlar.

11 yaşındaki Weaver, Obama'yla röportajından önce Ekim 2008'de, o zamanlar Delaware senatörü ve Obama'nın seçim ortağı olan Joe Biden'la röportaj yapmıştı.

Okulunu ziyareti sırasında Biden, Weaver'a "Uzun süredir senatörüm ve hakkında bir şeyler bildiğim pek çok şey var" demişti.

Benim işim, yanıldığını düşünürsem Barack Obama'ya bunu söylemek.

Gelecek vaat eden olan muhabir, 2009'da Associated Press'e şunları söylemişti:

Muhabir olmayı seviyorum çünkü çok şey öğrenme, iyi kişilerle tanışma ve çok seyahat etme fırsatınız oluyor.

Weaver, okul yıllarında röportajlarına Ulusal Futbol Ligi (NFL) oyuncuları ve Oprah Winfrey'le devam etti. Weaver, Georgia'daki Albany Eyalet Üniversitesi'nden tam burs kazandı ve bir Instagram gönderisinde 2020'de mezun olduğunu belirtti.

Hardy, The Palm Beach Post'a, erkek kardeşinin spor gazeteciliği alanında kariyer yapmak istediğini söyledi.

Damon'u herkes severdi. İster bir yabancı olsun, ister annesi veya bir aile ferdi, Damon sadece yüksek enerjisiyle etrafına ışık saçardı.

Her zaman pozitifti, yüzünde her zaman gülümseme vardı ve etrafta olması size her zaman neşe verirdi. Damon birçok kişinin üzerinde bir etki bıraktı.

Cenaze töreni 15 Mayıs'ta düzenlendi.

