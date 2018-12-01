Cohen, Trump'ın Rusya'daki inşaatı hakkında konuştu

29 Kasım Perşembe sabahı New York'ta beklenmedik bir şekilde Manhattan'da bulunan federal mahkemeye geldi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Cohen, Trump'ın Rusya'daki inşaat projesiyle ilgili olarak Kongre üyelerini yanlış yönlendirdiğini kabul etti. Cohen mahkemede, 2016 başkanlık seçimi kampanyası döneminde Moskova'daki Trump Tower anlaşmasının takibinin boyutlarıyla ilgili olarak Kongre üyelerine hatalı ifade verdiğini de söyledi.

Amerikan medyasına konuşan bazı kaynaklar, Cohen'in Kongre'deki ifadesinde, hiçbir zaman tamamlanmayan bu inşaat projesiyle ilgili olarak Rus yetkililerle temaslarını önemsizleştirmeye çalıştığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Rusya’daki bir inşaat projesi için Rusya başkanlık yönetimi ile iletişime geçtiğini doğruladı.

Peskov kendi e-postasının Kremlin’in internet sayfasında yer aldığını ve her gün çok sayıda mail aldıklarını belirterek Cohen’in’de bir inşaat projesi için kendileri ile iletişime geçtiğini, bunun üzerine Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Peskov, "Onlara yönetimin inşaat projeleri ile meşgul olmadıklarını söyleyerek, yatırım yapmak istiyorlar ise onları St. Petersburg’daki Ekonomi Forum’una davet ettiğimi aktardım" dedi.

Trump'ın en büyük destekçisi

Cohen, Ağustos ayında da, 2016 yılındaki başkanlık seçim kampanyası döneminde Trump'ın birlikte olduğu iddia edilen kadınlara susmaları karşılığında para ödendiğine dair açılan soruşturmada finans yasalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmişti.

Bu, ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı özel savcılığın, Trump ya da yakın çevresinden isimlerin 2016 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeye yönelik olarak Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığına dair açtığı soruşturmada yaşanan son gelişme oldu.

Trump'ın en önemli destekçilerinden biri olan Cohen, Ekim 2017'de Kongre nezdinde açılan soruşturma kapsamında kapalı bir oturumda soruları yanıtlamıştı.

ABD Başkanı Trump ise G20 Zirvesi için Arjantin'e hareketi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Cohen'in "zayıf ve çok akıllı olmayan bir kişi" olduğunu söyledi. Trump'a göre Cohen, daha az bir ceza almak için yalan söylemek zorunda kaldı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 15:29